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В Баку произошло ДТП, погиб 1, ранены 3 человека

В Баку произошло ДТП, погиб 1, ранены 3 человека

В Баку произошло ДТП.

Как сообщает Report, авария отмечена на дороге Новханы-Пиршагы. 

По информации, поступившей в Report из министерства здравоохранения, вызов в скорую поступил в 13:10: "В результате ДТП одна женщина погибла на месте происшествия, еще 3 человека получили травмы различной степени тяжести. Раненые доставлены в 3-ю городскую больницу. У 44-летнего мужчины диагностировали перелом бедренной кости, у двух детей есть подозрения на внутреннее кровотечение. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь". 

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