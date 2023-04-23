В Баку произошло ДТП, есть пострадавший

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) «112» поступила информация о дорожно-транспортного происшествии в поселке Амирджан Сураханского района Баку, и о том, что гражданин застрял в легковом автомобиле.

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) "112" поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в поселке Амирджан Сураханского района Баку, и о том, что гражданин застрял в легковом автомобиле.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу министерства, к месту инцидента незамедлительно были привлечены спасатели Особой аварийно-спасательной службы МЧС.

При оценке ситуации на месте происшествия было установлено, что легковой автомобиль марки "Мерседес", которым управлял Мехдиханов Вюсал Рафаил оглы, 1984 года рождения, не справился с управлением и врезался в дерево на обочине дороги, в результате чего автомобиль деформировался.

Спасатели спасли застрявшего в машине В.Мехдиханова с помощью специальных спасательных средств и передали его бригаде скорой медицинской помощи.