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    ​В Баку произошло ДТП, есть пострадавший - ФОТО

    Причиной аварии стало нарушение водителем Opel ПДД при совершении поворота

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Сегодня утром в Баку произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Report, на пересечении проспекта Азадлыг и улицы Диляры Алиевой столкнулись автомобили Honda и Opel.

    В результате столкновения автомобиль марки Opel вылетел на тротуар, его водитель получил ранения. По словам очевидцев, причиной аварии стало нарушение водителем Opel правил дорожного движения при совершении поворота.

    По факту ДТП ведется расследование. 

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