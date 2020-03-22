В Баку произошло ДТП, есть погибший

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом и ранением.

Как передает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, в Сабунчинском районе два легковых автомобиля марки «Opel» и «Hyundai» столкнулись.

Прибывшие на место происшествия сотрудники службы спасения особого риска извлекли тело одного человека (личность уточняется) из автомобиля марки «Hyundai» и одного человека, зажатого в автомобиле марки «Opel» и получившего различные ранения, и передали его по назначению.