В Баку произошло ДТП, есть погибший

В Баку произошло ДТП, есть погибший.

В Баку произошло ДТП, есть погибший.

Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано 19 октября около 11:50 на дороге Баку-аэропорт недалеко от концертно-развлекательного комплекса "Бута Палас".

Грузовой автомобиль Hyundai H65, за рулем которого находился Ганбаров Нурлан Габил оглу, столкнулся с автомобилем марки Ford Transit, принадлежащим Аббасову Захиру Джамал оглу.

В результате ДТП Захир Аббасов скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту в Сураханском РУП возбуждено уголовное дело по статье 263.2 УК АР.