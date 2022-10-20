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В Баку произошло ДТП, есть погибший

В Баку произошло ДТП, есть погибший В Баку произошло ДТП, есть погибший.
Происшествия
20 октября 2022 г. 09:50
В Баку произошло ДТП, есть погибший

В Баку произошло ДТП, есть погибший.

Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано 19 октября около 11:50 на дороге Баку-аэропорт недалеко от концертно-развлекательного комплекса "Бута Палас".

Грузовой автомобиль Hyundai H65, за рулем которого находился Ганбаров Нурлан Габил оглу, столкнулся с автомобилем марки Ford Transit, принадлежащим Аббасову Захиру Джамал оглу.

В результате ДТП Захир Аббасов скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту в Сураханском РУП возбуждено уголовное дело по статье 263.2 УК АР.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda avtomobillər toqquşub, ölən var

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