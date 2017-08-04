В Баку произошло братоубийство

4 августа, 2017 09:48

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе произошло убийство. Как сообщает Report, инцидент произошел по адресу 9 микрорайон, дом 21, квартира 5. Проживающий по данному адресу житель Бинагадинского района Мурад Рамазан оглу Алиев был убит ножом своим братом Али Рамазан оглу Алиевым. После преступник сбежал в места преступления. Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия по поимке совершившего убийство. По факту Бинагадинской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство), ведется расследование.