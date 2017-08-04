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    В Баку произошло братоубийство

    Преступник сбежал с места преступления

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе произошло убийство.

    Как сообщает Report, инцидент произошел по адресу 9 микрорайон, дом 21, квартира 5.

    Проживающий по данному адресу житель Бинагадинского района Мурад Рамазан оглу Алиев был убит ножом своим братом Али Рамазан оглу Алиевым. После преступник сбежал в места преступления.

    Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия по поимке совершившего убийство.

    По факту Бинагадинской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство), ведется расследование.

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