В Баку произошло 3 автонаезда на пешеходов

В Баку зарегистрировано три автонаезда на пешеходов.

Как сообщает Report, одно из ДТП произошло в в поселке Масазыр . Перед рестораном "Бриллиант" легковой автомобиль сбил Алиеву Самиру Самир гызы 2010 года рождения. Пострадавшая в тяжелом состоянии с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма была госпитализирована.

Второй инцидент зарегистрирован в Бинагадинском районе. Автомобиль сбил переходившую дорогу Микаилову Сафуру Мирза гызы. Пострадавшая госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой.

Аналогичный случай зафиксирован в Хатаинском районе. Рядом с Нефтеперерабатывающим заводом автомобиль сбил Ильясову Хаялу Аваз гызы 1996 года рождения. Пострадавшая госпитализирована с различными травмами.

Полиция выясняет обстоятельства.