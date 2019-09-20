 Наверх

В Баку произошло 3 автонаезда на пешеходов

В Баку произошло 3 автонаезда на пешеходов

В Баку зарегистрировано три автонаезда на пешеходов.

Как сообщает Report, одно из ДТП произошло в в поселке Масазыр . Перед рестораном "Бриллиант" легковой автомобиль сбил Алиеву Самиру Самир гызы 2010 года рождения. Пострадавшая в тяжелом состоянии с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма была госпитализирована.

Второй инцидент зарегистрирован в Бинагадинском районе. Автомобиль сбил переходившую дорогу Микаилову Сафуру Мирза гызы. Пострадавшая госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой.

Аналогичный случай зафиксирован в Хатаинском районе. Рядом с Нефтеперерабатывающим заводом автомобиль сбил Ильясову Хаялу Аваз гызы 1996 года рождения. Пострадавшая госпитализирована с различными травмами.

Полиция выясняет обстоятельства. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!