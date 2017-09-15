В Баку произошла поножовщина между работниками кафе - ФОТО

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку произошла поножовщина.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в кафе "Хамирчи", расположенном на улице Дадаша Буньядзаде.

Между двумя сотрудниками заведения возник спор. Выйдя на улицу, они начали выяснять отношения. При этом один из участников конфликта нанес другому ножевое ранение. Пострадавший 18-летний Вугар Ибрагим оглу Мамедов был доставлен в Клинический медицинский центр №1. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

По факту в 29-ом отделении Ясамальского районного управления полиции ведется расследование.