В Баку произошла перестрелка между криминальными группировками

На месте происшествия обнаружены гильзы от пистолета марки "Макаров"

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В Баку произошел вооруженный инцидент.

Как сообщает Report, случай произошел вчера ночью около объекта "Nənəmin Təndiri" на улице Ага Нейматуллы в Наримановском районе города Баку.

Согласно информации, в ходе конфликта между 15-20 членами двух криминальных группировок было использовано огнестрельное оружие.

По предварительной информации, в результате перестрелки никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте происшествия гильзы от пистолета марки "Макаров". Продолжаются поиски по задержанию участников перестрелки.