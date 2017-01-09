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    В Баку произошла перестрелка между криминальными группировками

    На месте происшествия обнаружены гильзы от пистолета марки Макаров

    На месте происшествия обнаружены гильзы от пистолета марки "Макаров"

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В Баку произошел вооруженный инцидент.

    Как сообщает Report, случай произошел вчера ночью около объекта "Nənəmin Təndiri" на улице Ага Нейматуллы в Наримановском районе города Баку.  

    Согласно информации, в ходе конфликта между 15-20 членами двух криминальных группировок было использовано огнестрельное оружие. 

    По предварительной информации, в результате перестрелки никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте происшествия  гильзы от пистолета марки "Макаров". Продолжаются поиски по задержанию участников перестрелки.

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