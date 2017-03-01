В Баку произошла массовая драка, двое получили ножевые ранения

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Во время массовой драки в Баку двое получили ножевые ранения.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе.

Гусейнов Эльнур Юсиф оглу (1989 г.р.) и его друг Рёял Мамедов были избиты на улице тремя неизвестными лицами в поселке Биладжары.

У одного из нападавших был при себе нож, которым он нанес удары в область тела Э. Гусейнову и в ногу Р. Мамедову.

После этого злоумышленники покинули место происшествие. Пострадавшие были доставлены в больницу с помощью прохожих. Сотрудники полицейского отделения №6 управлении полиции Бинагадинского района начали разыскивать лиц, совершивших преступление. Оба пострадавших дали показания.