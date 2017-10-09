 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку произошла массовая драка, пострадали трое братьев

    Все пострадавшие доставлены в больницу

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В Баку произошла массовая драка, пострадали трое братьев.

    Как передает Report, массовая драка произошла в Сабунчинском районе столицы.

    В поселке Рамана между 33-летним Гурбановым Ниямеддином Муса оглу и его знакомым завязался спор, который перерос в драку. В результате, 14 человек нанесли тяжелые повреждения Н.Гурбанову, его братьям-29-летнему Гурбанову Шахмару и 25-летнему Гурбансою Мамеду. Все пострадавшие доставлены в больницу.

    По факту в Сабунчинском районном управлении полиции ведется следствие. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi