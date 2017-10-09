Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В Баку произошла массовая драка, пострадали трое братьев.

Как передает Report, массовая драка произошла в Сабунчинском районе столицы.

В поселке Рамана между 33-летним Гурбановым Ниямеддином Муса оглу и его знакомым завязался спор, который перерос в драку. В результате, 14 человек нанесли тяжелые повреждения Н.Гурбанову, его братьям-29-летнему Гурбанову Шахмару и 25-летнему Гурбансою Мамеду. Все пострадавшие доставлены в больницу.

По факту в Сабунчинском районном управлении полиции ведется следствие.