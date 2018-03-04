В Баку произошла массовая драка, есть убитый и раненые

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В Баку в ходе массовой драки убит мужчина.

Как передает Report, инцидент произошел в Низаминском районе.

Перед квартирой 34 по адрессу проспект Кара Караева 62, Мамедов Яшар Мамед оглу, 1966 года рождения и его сын вступили в рукопашную драку с 6 лицами. В ходе драки Я.Мамедов получил 3 ножевых ранения в различных областях тела.

В результате он потерял много крови. Пострадавший скончался на пути в больницу от кровотечения. В результате драки еще два человека получили повреждения.

В Низаминской Районной Прокуратуре по факту возбуждено уголовное дело. На данный момент виновники и участники инцидента выясняются.