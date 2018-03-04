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    В Баку произошла массовая драка, есть убитый и раненые

    Во время драки 1 человек убит, 2 ранены

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В Баку в ходе массовой драки убит мужчина.

    Как передает Report, инцидент произошел в Низаминском районе.

    Перед квартирой 34 по адрессу проспект Кара Караева 62, Мамедов Яшар Мамед оглу, 1966 года рождения и его сын вступили в рукопашную драку с 6 лицами. В ходе драки Я.Мамедов получил 3 ножевых ранения в различных областях тела.

    В результате он потерял много крови. Пострадавший скончался на пути в больницу от кровотечения. В результате драки еще два человека получили повреждения.

    В Низаминской Районной Прокуратуре по факту возбуждено уголовное дело. На данный момент виновники и участники инцидента выясняются.

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