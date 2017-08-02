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    В Баку произошла массовая драка: есть раненые

    В ходе инцидента 2 человека получили ножевые ранения

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В Баку произошла массовая драка.

    Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано на территории Hасиминского района. Так, спор, возникший около станции метро "20 Января" между 5 людьми, перерос в драку.

    Во время драки ножевые ранения получили Кямран Икрам оглу Гарибов 1978 г.р. и некий Турал. K. Гарибов был доставлен в больницу, однако второй пострадавший скрылся с места происшествия.

    По факту ведется расследование сотрудниками 19-го отделения Насиминского районного управления полиции.

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