В Баку произошла массовая драка: есть раненые

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В Баку произошла массовая драка.

Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано на территории Hасиминского района. Так, спор, возникший около станции метро "20 Января" между 5 людьми, перерос в драку.

Во время драки ножевые ранения получили Кямран Икрам оглу Гарибов 1978 г.р. и некий Турал. K. Гарибов был доставлен в больницу, однако второй пострадавший скрылся с места происшествия.

По факту ведется расследование сотрудниками 19-го отделения Насиминского районного управления полиции.