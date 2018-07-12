В Баку произошла массовая драка, есть пострадавший

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ В Баку произошла массовая драка.

Как передает Report, происшествие зарегистрировано в поселке Нардаран.

Ночью на территории под названием "Дениз йолу" Алиев Гаджиага Низами оглы (1993 г.р.) и его знакомый подрались с тремя неизвестными лицами. В результате Г.Алиев получил два ножевых удара в области живота.

Раненый в тяжелом состоянии был доставлен в Клинический медицинский центр № 1.

По факту сотрудники Сабунчинского РУП и 42-го отделения полиции прибыли на место происшествия.

Начаты поиски подозреваемых в совершении преступления лиц.