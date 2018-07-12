В Баку произошла массовая драка, есть пострадавший

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ В Баку произошла массовая драка.
Как передает Report, происшествие зарегистрировано в поселке Нардаран.
Ночью на территории под названием "Дениз йолу" Алиев Гаджиага Низами оглы (1993 г.р.) и его знакомый подрались с тремя неизвестными лицами. В результате Г.Алиев получил два ножевых удара в области живота.
Раненый в тяжелом состоянии был доставлен в Клинический медицинский центр № 1.
По факту сотрудники Сабунчинского РУП и 42-го отделения полиции прибыли на место происшествия.
Начаты поиски подозреваемых в совершении преступления лиц.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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