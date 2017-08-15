В Баку произошла массовая драка: есть пострадавший

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В Баку произошла массовая драка.

Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано на улице Микаила Рафили на территории Насиминского района.

Так, работающие в одном из столичных ресторанов 4 человека, имена которых пока не известны, избили своего коллегу Кямала Мамедова. Во время драки они нанесли К. Мамедову ранения в область головы тупым предметом, а также в отдельные части тела осколками стекла.

Избившие К. Мамедова после происшествия скрылись.

Пострадавший помещен в больницу.

По факту начато расследование.