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    В Баку произошла массовая драка: есть пострадавший

    Избившие Кямала Мамедова после происшествия скрылись

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В Баку произошла массовая драка.

    Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано на улице Микаила Рафили на территории Насиминского района.

    Так, работающие в одном из столичных ресторанов 4 человека, имена которых пока не известны, избили своего коллегу Кямала Мамедова. Во время драки они нанесли К. Мамедову ранения в область головы тупым предметом, а также в отдельные части тела осколками стекла.

    Избившие К. Мамедова после происшествия скрылись.

    Пострадавший помещен в больницу.

    По факту начато расследование.

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