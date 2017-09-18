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    В Баку произошла массовая драка, 2 человека получили ножевые ранения

    Врачи оценивают их состояние как тяжелое

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В Баку произошла массовая драка, в ходе которой двое получили ножевые ранения.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Гарадагском районе.

    Так, в поселке Мушвигабад произошла драка между 6 людьми. В результате Ахмедов Эмиль Эльшад оглу 1992 г. р. и его сверстник Раван Гасанов получили ножевые ранения. Оба молодых человека были госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

    По факту в Гарадагском районном управлении полиции ведется разбирательство.

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