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    В Баку произошла драка перед центром здоровья, двум людям нанесены ножевые ранения - ФОТО - ВИДЕО

    Состояние одного их пострадавших тяжелое© Foto: "Report"

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Баку произошла массовая драка, в результате которой два человека получили травмы.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Насиминском районе.

    На улице Асифа Магеррамова началась драка между 4 людьми. В результате Гасанову Хансу 1990 г.р. и Сабухи Агаеву 1988 г.р. нанесены ножевые ранения.

    Из-за большой кровопотери Х. Гасанов был госпитализирован в находящуюся поблизости Республиканскую клиническую больницу им. М. Миргасимова. Его состояние оценивается как тяжелое.

    С. Агаев размещен в клиническом медцентре №1.

    По факту 19 отделением полиции Насиминского районного управления полиции ведется расследование.

    Отметим, что драка произошла перед оздоровительным центром "Эдем". В ходе драки был разбит принадлежащий центру плафон. 

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