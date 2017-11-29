В Баку произошла драка между родственниками, трое ранены ножом - ФОТО

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Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошла драка, завершившаяся поножовщиной.

Как сообщает Report, во время драки в поселке Балаханы ножевые ранения получили деверь, шурин и еще один родственник.

Бекиров Рауф Бабахан оглу и Хангулиев Юсиф были ранены ножом в автомобиле марки Ravon. Имя и фамилия третьего раненого пока не установлены.

Как сообщили в правоохранительных органах, все трое раненых родственники. Совершивший преступление разыскивается.