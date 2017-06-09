В Баку произошла драка между цыганами, ранены три женщины

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В Сураханском районе Баку между цыганками произошла массовая драка.

Как сообщает Report, в результате пострадали и были госпитализированы три женщины.

В поселке Сураханы на улице Захида Алиева Манзарова Нигяр Санан гызы 1988 г.р. на почве возникшего спора порезала куском стекла горло своей золовки Йолчуевой Аиды Нияз гызы 1989 г.р. Пытавшаяся их разнять Исмайылова Аида Билал гызы получила ранение в руку. Вмешавшийся в драку супруг Йолчуевой Аиды с целью мести нанес ножевое ранение в лицо своей сестре Нигяр.

Факт расследуется Сураханским районным управлением полиции.