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В Баку произошла цепная авария

В Баку произошла цепная авария В Баку произошла цепная авария.
Происшествия
11 марта 2023 г. 14:25
В Баку произошла цепная авария

В Баку произошла цепная авария.

Как сообщает Report, ДТП произошло на улице Низами.

Водитель автомобиля марки Toyota Prius не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине дороги автомобиль марки Hyundai Elantra, который в свою очередь врезался в автомобили марок Toyota Prius и Hyundai Elantra, также припаркованные на обочине.

Спровоцировавший ДТП автомобиль опрокинулся. В результате происшествия никто не пострадал.

На место ДТП прибыли сотрудники дорожной полиции, проводится расследование.

По предварительной информации, совершивший ДТП водитель автомобиля марки Toyota Prius управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda zəncirvari qəza olub

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