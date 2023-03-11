В Баку произошла цепная авария

В Баку произошла цепная авария.

В Баку произошла цепная авария.

Как сообщает Report, ДТП произошло на улице Низами.

Водитель автомобиля марки Toyota Prius не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине дороги автомобиль марки Hyundai Elantra, который в свою очередь врезался в автомобили марок Toyota Prius и Hyundai Elantra, также припаркованные на обочине.

Спровоцировавший ДТП автомобиль опрокинулся. В результате происшествия никто не пострадал.

На место ДТП прибыли сотрудники дорожной полиции, проводится расследование.

По предварительной информации, совершивший ДТП водитель автомобиля марки Toyota Prius управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.