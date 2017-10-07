В Баку произошла цепная авария, есть пострадавшие - ВИДЕО

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В Баку произошла цепная авария, есть пострадавшие.

Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано в Насиминском районе.

Так, на проспекте Азадлыг, перед зданием Насиминского районного управления полиции Сархан Намазов потерял управление автомобилем марки Chevrolet. В результате, управляемый им автомобиль врезался в стоящий на обочине дороги автомобиль-такси марки "ВАЗ-21012", за рулем которого находился Низами Юсиф оглу Велиев. От силы удара автомобиль последнего врезался в припаркованную впереди "Приору". В результате аварии пострадали трое пассажиров автомобиля марки "ВАЗ-21012" и водитель Chevrolet. Пострадавшие были доставлены в больницу.

По факту в Насиминском районном управлении полиции ведется расследование.