​В Баку произошла авария, трое пострадавших

В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Как сообщает Report, инцидент произошел за авторынком на территории Ясамальского района.

В результате аварии три женщины получили травмы.

По поступившим в Report из Министерства здравоохранения данным, 2 женщины, одна из которых в возрасте 19 лет и вторая 40 лет, с диагнозами закрытая черепно-мозговая травма были доставлены в Клинический медицинский центр № 1, еще одной госпитализированной в ту же больницу пострадавшей 50-летней женщине был диагностирован ушиб мягких тканей головы.

В настоящее время обследование пострадавших женщин продолжается.