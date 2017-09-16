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    В Баку произошла авария с участием бывшего главы МИД, погиб пешеход - ЭКСКЛЮЗИВ

    Тофиг Зульфугаров сбил пешехода боковым зеркалом автомобиля

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщает Report, неизвестный водитель сбил пешехода Угура Велиева, который погиб на месте происшествия.

    В результате проведенного правоохранительными органами расследования выявлено, что пешеход вначале был сбит боковым стеклом автомобиля марки Mercedes, за рулем которого находился бывший министр иностранных дел Тофиг Зульфугаров, а затем его переехал грузовик Ford, управляемый Расимом Аскеровым.

    Полиция проводит расследование по факту.

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