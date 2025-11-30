Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Баку произошел взрыв в жилом здании

    Происшествия
    • 30 ноября, 2025
    • 11:59
    В Баку произошел взрыв в жилом здании

    В жилом здании на улице Мирджалала в Насиминском районе Баку произошел взрыв.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

    Согласно информации, на место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны ведомства.

    При оценке оперативной обстановки на месте инцидента было установлено, что в квартире, расположенной на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома, предварительно в результате утечки газа произошел взрыв без последующего пожара.

    Из-за воздействия взрывной волны окно кухни однокомнатной квартиры общей площадью 40 кв.м вместе с рамой выпало во двор, потолочное покрытие кухни пришло в негодность. В результате происшествия пострадал один человек.

    Силами МЧС на месте происшествия были приняты соответствующие меры безопасности.

    По факту ведется расследование.

    Bakıda yaşayış binasında partlayış olub, xəsarət alan var
