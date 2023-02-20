В Баку произошел взрыв в жилом доме

На горячую линию МЧС 112 поступила информация о взрыве в жилом доме, расположенном по улице Мирали Гашгай, Насиминского района города Баку.

На горячую линию МЧС 112 поступила информация о взрыве в жилом доме, расположенном по улице Мирали Гашгай, Насиминского района города Баку.

Об этом Report сообщили в министерстве.

На месте происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и Службы спасения особого риска.

Было установлено, что в одной из квартир на 2-м этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв водонагревателя в бане.

В ходе инцидента никто не пострадал, поврежден один легковой автомобиль, припаркованный возле здания.

Соответствующие ведомства проводят расследование инцидента.