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В Баку произошел взрыв в жилом доме

В Баку произошел взрыв в жилом доме На горячую линию МЧС 112 поступила информация о взрыве в жилом доме, расположенном по улице Мирали Гашгай, Насиминского района города Баку.
Происшествия
20 февраля 2023 г. 17:24
В Баку произошел взрыв в жилом доме

На горячую линию МЧС 112 поступила информация о взрыве в жилом доме, расположенном по улице Мирали Гашгай, Насиминского района города Баку.

Об этом Report сообщили в министерстве.

На месте происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и Службы спасения особого риска.

Было установлено, что в одной из квартир на 2-м этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв водонагревателя в бане.

В ходе инцидента никто не пострадал, поврежден один легковой автомобиль, припаркованный возле здания.

Соответствующие ведомства проводят расследование инцидента.

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