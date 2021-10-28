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В Баку произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

В Баку произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие В Баку произошел взрыв в жилом доме.
Происшествия
28 октября 2021 г. 10:15
В Баку произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

В Баку произошел взрыв в жилом доме.

Как стало известно Report, инцидент произошел 27 октября на улице Е. Саратова в поселке Сабунчу.

В частном жилом доме, принадлежащем Видади Фараджову, произошел неожиданный взрыв. В результате пострадали квартиранты дома - жительница Геранбойского района Г. Адыгезалова 1984 г.р. и житель Баку Эльшан Алиев 1975 г.р. Они были доставлены в городскую клиническую больницу № 5 на машине скорой помощи.

Состояние Э. Алиева удовлетворительное, состояние Г.Адыгезаловой оценивается как тяжелое. На место происшествия привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Причины взрыва выясняются.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda evdə partlayış olub, yaralananlar var

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