В Баку произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

В Баку произошел взрыв в жилом доме.

В Баку произошел взрыв в жилом доме.

Как стало известно Report, инцидент произошел 27 октября на улице Е. Саратова в поселке Сабунчу.

В частном жилом доме, принадлежащем Видади Фараджову, произошел неожиданный взрыв. В результате пострадали квартиранты дома - жительница Геранбойского района Г. Адыгезалова 1984 г.р. и житель Баку Эльшан Алиев 1975 г.р. Они были доставлены в городскую клиническую больницу № 5 на машине скорой помощи.

Состояние Э. Алиева удовлетворительное, состояние Г.Адыгезаловой оценивается как тяжелое. На место происшествия привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Причины взрыва выясняются.