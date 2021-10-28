В Баку произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

В Баку произошел взрыв в жилом доме.
Как стало известно Report, инцидент произошел 27 октября на улице Е. Саратова в поселке Сабунчу.
В частном жилом доме, принадлежащем Видади Фараджову, произошел неожиданный взрыв. В результате пострадали квартиранты дома - жительница Геранбойского района Г. Адыгезалова 1984 г.р. и житель Баку Эльшан Алиев 1975 г.р. Они были доставлены в городскую клиническую больницу № 5 на машине скорой помощи.
Состояние Э. Алиева удовлетворительное, состояние Г.Адыгезаловой оценивается как тяжелое. На место происшествия привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Причины взрыва выясняются.