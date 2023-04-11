В Баку произошел взрыв в жилом здании, есть пострадавший

В Баку произошел взрыв в многоэтажном здании.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Инцидент произошел сегодня утром на улице Г.Алиева в Насиминском районе.
По вызову были привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны.
При оценке оперативной ситуации на месте происшествия было установлено, что в двухкомнатной квартире общей площадью 40 кв.м., расположенной на четвертом этаже пятиэтажного дома, произошел взрыв. По предварительным предположениям, взрыв произошел в результате утечки бытового газа.
Вследствие ударной волны в квартире повреждено окно. Находившийся в квартире мужчина получил различные травмы и был госпитализирован.
Силы министерства приняли на территории соответствующие меры безопасности.
По факту продолжается расследование.