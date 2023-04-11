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В Баку произошел взрыв в жилом здании, есть пострадавший

В Баку произошел взрыв в жилом здании, есть пострадавший В Баку произошел взрыв в многоэтажном здании.
Происшествия
11 апреля 2023 г. 10:16
В Баку произошел взрыв в жилом здании, есть пострадавший

В Баку произошел взрыв в многоэтажном здании.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Инцидент произошел сегодня утром на улице Г.Алиева в Насиминском районе.

По вызову были привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны.

При оценке оперативной ситуации на месте происшествия было установлено, что в двухкомнатной квартире общей площадью 40 кв.м., расположенной на четвертом этаже пятиэтажного дома, произошел взрыв. По предварительным предположениям, взрыв произошел в результате утечки бытового газа.

Вследствие ударной волны в квартире повреждено окно. Находившийся в квартире мужчина получил различные травмы и был госпитализирован.

Силы министерства приняли на территории соответствующие меры безопасности.

По факту продолжается расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda binada partlayış olub, xəsarət alan var - VİDEO

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