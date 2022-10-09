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В Баку произошел пожар в жилом доме, есть пострадавший

В Баку произошел пожар в жилом доме, есть пострадавший Взрыв, приведший к пожару, произошел в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Алифа Гаджиева в Низаминском районе Баку.
Происшествия
9 октября 2022 г. 00:05
В Баку произошел пожар в жилом доме, есть пострадавший

В результате пожара, вспыхнувшего в пятиэтажном жилом доме по улице Алифа Гаджиева Низаминского района города Баку, один человек получил легкие ранения, погибших нет.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Необходимые меры принимаются сотрудниками МВД и МЧС на месте происшествия. Безопасность жителей обеспечена.

Пожар был локализован за короткое время в результате оперативного вмешательства подразделений пожарной охраны МЧС.

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Пожар в пятиэтажном жилом доме по улице Алифа Гаджиева Низаминского района города Баку потушен.

Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.

Пожар был локализован за короткое время в результате оперативного вмешательства подразделений пожарной охраны МЧС.

08.10.22 23:41

Взрыв, приведший к пожару, произошел в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Алифа Гаджиева в Низаминском районе Баку.

Об этом Report сообщили в МЧС.

К месту инцидента привлечены подразделения противопожарной защиты Государственной противопожарной службы МЧС и соответствующие аварийно-спасательные формирования Службы спасения особого риска.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda yaşayış binasında yanğın olub, xəsarət alan var - YENİLƏNİB-2

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