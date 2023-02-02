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В Баку произошел взрыв в многоэтажном здании, есть пострадавший

В Баку произошел взрыв в многоэтажном здании, есть пострадавший В одном из многоэтажных жилых зданий в Насиминском районе Баку произошел взрыв с последующим возгоранием, в результате чего пострадал один человек.
Происшествия
2 февраля 2023 г. 08:42
В Баку произошел взрыв в многоэтажном здании, есть пострадавший

В одном из многоэтажных жилых зданий в Насиминском районе Баку произошел взрыв с последующим возгоранием, в результате чего пострадал один человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

В ведомстве отметили, что около полуночи в службу "112" МЧС поступила информация о взрыве в многоэтажном жилом здании, расположенном по адресу улица 20 Января, Насиминский район, город Баку. По вызову были задействованы соответствующие силы пожарного отделения Насиминского района Государственной службы пожарной охраны.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в двухкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного здания, согласно предварительной версии, по причине утечки газа произошел взрыв с последующим возгоранием.

В результате ожоги различной степени получил снимающий квартиру человек. Из-за ударной волны также повреждения получили припаркованные недалеко от здания два автомобиля.

Профильные органы проводят расследование в связи с инцидентом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda yaşayış binasında partlayış olub, xəsarət alan var

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