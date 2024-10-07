В Баку произошел взрыв в котельной, есть пострадавший

14:22

В Низаминском районе Баку на 8-й Поперечной улице произошел взрыв в котельной, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на место происшествия были направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

"При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в котельной общей площадью 40 м² произошел взрыв без последующего пожара. В результате взрыва один человек получил телесные повреждения различной степени тяжести. Силами МЧС были приняты необходимые меры безопасности на территории. Соответствующими органами проводится расследование в связи с происшествием", - сообщили в МЧС.