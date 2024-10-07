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В Баку произошел взрыв в котельной, есть пострадавший  

В Баку произошел взрыв в котельной, есть пострадавший   14:22
Происшествия
7 октября 2024 г. 14:55
В Баку произошел взрыв в котельной, есть пострадавший  

В Низаминском районе Баку на 8-й Поперечной улице произошел взрыв в котельной, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на место происшествия были направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

"При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в котельной общей площадью 40 м² произошел взрыв без последующего пожара. В результате взрыва один человек получил телесные повреждения различной степени тяжести. Силами МЧС были приняты необходимые меры безопасности на территории. Соответствующими органами проводится расследование в связи с происшествием", - сообщили в МЧС.

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