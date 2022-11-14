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В Баку произошел взрыв в кафе

В Баку произошел взрыв в кафе В Баку произошел взрыв в кафе.
Происшествия
14 ноября 2022 г. 14:53
В Баку произошел взрыв в кафе

В Баку произошел взрыв в кафе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв, вызвавший пожар, произошел на кухне кафе общей площадью 100 кв.м., расположенного на первом этаже многоэтажного жилого здания в Ясамальском районе.

В результате пожара сгорели две печи и 1 пластиковая оконная рама.

Пожар был потушен подразделениям пожарной охраны.

По предварительной версии, взрыв произошел в результате утечки газа из баллона.

Соответствующие структуры проводят расследование по факту.

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