В Баку произошел взрыв в кафе.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям.
Взрыв, вызвавший пожар, произошел на кухне кафе общей площадью 100 кв.м., расположенного на первом этаже многоэтажного жилого здания в Ясамальском районе.
В результате пожара сгорели две печи и 1 пластиковая оконная рама.
Пожар был потушен подразделениям пожарной охраны.
По предварительной версии, взрыв произошел в результате утечки газа из баллона.
Соответствующие структуры проводят расследование по факту.