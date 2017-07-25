В Баку произошел взрыв, есть пострадавшие

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Этой ночью в Хатаинском районе Баку произошел взрыв.

Как сообщает Report, инцидент случился на территории, по которой проходят отопительные линии по адресу Самед бек Мехмандарова, 122-128.

Сгорела площадь двора здания, расположенного по указанному адресу. Жильцы первого этажа здания Саид Рашид оглу Юзбеков и Мехрибан Кямал гызы Гасанова попытались потушить огонь. В этот момент по неизвестным причинам произошел взрыв. Они оба получили травмы. Их состояние оценивается как тяжелое.

Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям прибыли на место происшествия. Они ведут расследование для определения причины произошедшего взрыва.