Задержан подозреваемый в совершении вооруженного инцидента в Баку

Подозреваемый в совершении вооруженного инцидента на улице Самеда Вургуна в Насиминском районе задержан сотрудниками полиции.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.
Расследование инцидента продолжается.
В результате инцидента пострадали 2 человека.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.
Пострадавшие - Фаган Рагимли (2002 г.р.) и Тамерлан Гусейнов (1983 г.р.)
Оба госпитализированы.
В Баку произошел вооруженный инцидент, 3 человека получили ранения.
Об этом Report подтвердили в пресс-службе МВД
Инцидент был зафиксирован на улице Самеда Вургуна в Насиминском районе столицы.
К месту происшествия привлечена оперативная группа.
"В настоящее время по данному факту проводится расследование. Будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении МВД.