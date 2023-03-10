Задержан подозреваемый в совершении вооруженного инцидента в Баку

В Баку произошел вооруженный инцидент, 3 человека получили ранения.

Подозреваемый в совершении вооруженного инцидента на улице Самеда Вургуна в Насиминском районе задержан сотрудниками полиции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Расследование инцидента продолжается.

15:27

В результате инцидента пострадали 2 человека.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Пострадавшие - Фаган Рагимли (2002 г.р.) и Тамерлан Гусейнов (1983 г.р.)

Оба госпитализированы.

15:24

В Баку произошел вооруженный инцидент, 3 человека получили ранения.

Об этом Report подтвердили в пресс-службе МВД

Инцидент был зафиксирован на улице Самеда Вургуна в Насиминском районе столицы.

К месту происшествия привлечена оперативная группа.

"В настоящее время по данному факту проводится расследование. Будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении МВД.