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В Баку произошел спор между полицейскими и пассажирами в метро - ВИДЕО

В Баку произошел спор между полицейскими и пассажирами в метро - ВИДЕО

В Баку на станции метро "Гара Гараев" произошел инцидент между сотрудниками полиции и пассажирами.

Как сообщает Report, видео случившегося распространили в социальных сетях.

Двое полицейских поспорили с пассажиром и попытались вывести его из вагона, что привело к задержке движения поезда.

По предварительной информации, полицейские сделали замечание пассажиру, находившемуся на платформе без медицинской маски, что и стало причиной спора.

Как заявили Report в Главном управлении полиции города Баку, ведется разбирательство по инциденту.

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