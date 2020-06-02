В Баку произошел спор между полицейскими и пассажирами в метро - ВИДЕО

В Баку на станции метро "Гара Гараев" произошел инцидент между сотрудниками полиции и пассажирами.
Как сообщает Report, видео случившегося распространили в социальных сетях.
Двое полицейских поспорили с пассажиром и попытались вывести его из вагона, что привело к задержке движения поезда.
По предварительной информации, полицейские сделали замечание пассажиру, находившемуся на платформе без медицинской маски, что и стало причиной спора.
Как заявили Report в Главном управлении полиции города Баку, ведется разбирательство по инциденту.