В Баку произошел сильный взрыв в жилом доме, есть погибший и раненые

В результате взрыва в многоэтажном жилом доме на улице Джавадхана в Бинагадинском районе Баку пострадали три человека.
Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).
По информации, двоих пострадавших госпитализировали, еще одному была оказана помощь на месте.
Кроме того, сообщается о гибели одного человека в результате инцидента.
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о взрыве в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Джавадхана в Бинагадинском районе Баку.
Об этом Report сообщили в министерстве.
Сообщается, что на месте происшествия работают сотрудники полиции, предпринимаются меры безопасности. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек.
В Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) сообщили Report, что на место взрыва выехали пять бригад Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи.