О нас

В Баку произошел сильный взрыв в жилом доме, есть погибший и раненые

В Баку произошел сильный взрыв в жилом доме, есть погибший и раненые На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о взрыве в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Джавадхана в Бинагадинском районе Баку.
Происшествия
2 января 2023 г. 17:20
В Баку произошел сильный взрыв в жилом доме, есть погибший и раненые

В результате взрыва в многоэтажном жилом доме на улице Джавадхана в Бинагадинском районе Баку пострадали три человека.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).

По информации, двоих пострадавших госпитализировали, еще одному была оказана помощь на месте.

Кроме того, сообщается о гибели одного человека в результате инцидента.

16:24

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о взрыве в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Джавадхана в Бинагадинском районе Баку.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Сообщается, что на месте происшествия работают сотрудники полиции, предпринимаются меры безопасности. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек.

В Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) сообщили Report, что на место взрыва выехали пять бригад Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda yaşayış binasında partlayışın səbəbləri məlum olub, ölən və yaralananlar var - YENİLƏNİB-3

Другие новости из категории

В Баку у задержанного по подозрению в краже обнаружили героин
В Баку у задержанного по подозрению в краже обнаружили героин
2 января 2023 г. 13:36
В Гяндже автомобиль сбил мотоциклиста
В Гяндже автомобиль сбил мотоциклиста
2 января 2023 г. 12:52
В Баку задержан подозреваемый в краже денег из люксового внедорожника
В Баку задержан подозреваемый в краже денег из люксового внедорожника
2 января 2023 г. 11:56
В Нахчыване задержана подозреваемая в краже ювелирных изделий из ТЦ
В Нахчыване задержана подозреваемая в краже ювелирных изделий из ТЦ
2 января 2023 г. 11:22
За выходные в ДТП погибли 10 человек
За выходные в ДТП погибли 10 человек
2 января 2023 г. 10:20
В Гедабеке полицейский получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием
В Гедабеке полицейский получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием
2 января 2023 г. 09:53
МЧС распространило информацию о тяжелом ДТП в Шамкире
МЧС распространило информацию о тяжелом ДТП в Шамкире
2 января 2023 г. 09:01
В Агджабеди автомобиль сбил 70-летнего мужчину
В Агджабеди автомобиль сбил 70-летнего мужчину
2 января 2023 г. 08:51
В Баку 21-летнему парню нанесены ножевые ранения
В Баку 21-летнему парню нанесены ножевые ранения
2 января 2023 г. 07:47
В Шамкире автомобиль врезался в столб, есть погибший и пострадавшие
В Шамкире автомобиль врезался в столб, есть погибший и пострадавшие
2 января 2023 г. 05:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi