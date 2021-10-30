В Баку произошел пожар в жилом доме, жители были эвакуированы

На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме в микрорайоне "Ени Ясамал" (улица Талыблы) Ясамальского района столицы.

На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме в микрорайоне "Ени Ясамал" (улица Талыблы) Ясамальского района столицы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

Сразу после получения информации на место пожара были прибыли соответствующие силы Государственной противопожарной службы и Спасательной службы особого риска МЧС для проведения тушения пламени и других неотложных мероприятий.

По предварительной информации, пожар произошел в подвале здания, в результате чего сгорели электрические кабели. Близлежащие квартиры защищены от огня.

Спасатели Службы спасения особого риска МЧС эвакуировали 30 жителей дома (из них 8 несовершеннолетних).