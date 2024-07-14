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В Баку произошел пожар в жилом доме, эвакуированы 10 человек

В Баку произошел пожар в жилом доме, эвакуированы 10 человек В Сураханском районе Баку в четырехэтажном доме произошел пожар.
Происшествия
14 июля 2024 г. 16:07
В Баку произошел пожар в жилом доме, эвакуированы 10 человек

В Сураханском районе Баку в четырехэтажном доме произошел пожар.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС Азербайджана.

По данным ведомства, на 2-м этаже жилого дома в одной из двух комнат квартиры общей площадью 84 м² сгорели горючие конструкции на площади в 20 м².

Огонь также затронул 8 м² площади коридора, а в квартире, расположенной на 3-м этаже, оплавилось одно пластиковое окно.

В связи с инцидентом пожарные эвакуировали 10 жителей здания, остальные квартиры были защищены от пожара.

Возгорание было потушено подразделениями пожарной охраны.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yaşayış binasında yanğın olub, 10 nəfər təxliyə edilib

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