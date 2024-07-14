В Баку произошел пожар в жилом доме, эвакуированы 10 человек

В Сураханском районе Баку в четырехэтажном доме произошел пожар.

В Сураханском районе Баку в четырехэтажном доме произошел пожар.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС Азербайджана.

По данным ведомства, на 2-м этаже жилого дома в одной из двух комнат квартиры общей площадью 84 м² сгорели горючие конструкции на площади в 20 м².

Огонь также затронул 8 м² площади коридора, а в квартире, расположенной на 3-м этаже, оплавилось одно пластиковое окно.

В связи с инцидентом пожарные эвакуировали 10 жителей здания, остальные квартиры были защищены от пожара.

Возгорание было потушено подразделениями пожарной охраны.