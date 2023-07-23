В Баку произошел пожар в многоэтажном доме, есть погибший

В Баку произошел пожар в жилом доме, есть погибший.

В Баку произошел пожар в жилом многоэтажном доме, есть погибший.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Так, в 2-комнатной квартире общей площадью 80 м², расположенной на 7-м этаже дома в Ясамальском районе города Баку, сгорели воспламеняющиеся конструкции 1 комнаты на площади 12 м² и 1 кондиционер.

Из-за высокой температуры обуглились ламбриновый потолок балкона на площади 4 м² и пластиковая оконная рама. При осмотре места происшествия пожарные обнаружили и передали по назначению тело 1 человека. Во время пожара пожарные эвакуировали в безопасную зону 25 жильцов дома. Остальная часть квартиры была защищена от огня. Пожар потушен.