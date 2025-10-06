В Баку произошел пожар в жилом доме, два человека отравились угарным газом
- 06 октября, 2025
- 22:19
В Баку произошел пожар в жилом доме, два человека отравились угарным газом.
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана, инцидент был зафиксирован в девятиэтажном жилом доме в Сабунчинском районе столицы.
По данным ведомства, по шахте от подвала до девятого этажа сгорели телефонные и интернет-кабели общей протяженностью 30 погонных метров.
В результате пожара два человека получили отравление продуктами горения. Пострадавшие госпитализированы.
Квартиры были защищены от огня. Пожар ликвидирован подразделениями противопожарной службы.
22:46
