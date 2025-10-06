Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В Баку произошел пожар в жилом доме, два человека отравились угарным газом

    Происшествия
    • 06 октября, 2025
    • 22:19
    В Баку произошел пожар в жилом доме, два человека отравились угарным газом

    В Баку произошел пожар в жилом доме, два человека отравились угарным газом.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана, инцидент был зафиксирован в девятиэтажном жилом доме в Сабунчинском районе столицы.

    По данным ведомства, по шахте от подвала до девятого этажа сгорели телефонные и интернет-кабели общей протяженностью 30 погонных метров.

    В результате пожара два человека получили отравление продуктами горения. Пострадавшие госпитализированы.

    Квартиры были защищены от огня. Пожар ликвидирован подразделениями противопожарной службы.

    Баку пожар
    Bakıda yaşayış binasında yanğın olub, iki nəfər tüstüdən zəhərlənib

