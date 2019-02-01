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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Баку произошел пожар в здании, где расположен детский сад.

Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в Хатаинском районе. Так, сгорел электрический щит, установленный при входе в здание, где расположен детский сад.

Во время пожара 5 человек были эвакуированы в безопасное место, пожар потушен.