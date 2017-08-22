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    Пожар в бутике брендовой одежды в центре Баку локализован - ОБНОВЛЕНО-1

    Пострадавших нет

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Пожар, начавшийся в магазине одежды на пересечении проспекта Нефтяников и улицы Юсифа Мамедалиева города Баку, локализован. 

    Как сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям, обгорела отделка магазина. 

    "По предварительной версии, пожар начался в результате короткого замыкания и охватил площадь в 30-35 квадратных метров. Магазину не нанесено серьезного ущерба. Нет также и пострадавших. На место происшествия привлечены сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям. Пламя потушили за короткое время. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на близлежащие магазины", - отмечается в сообщении министерства.

    ***14:27

    По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания кондиционера.

    Во время пожара никто не пострадал.

    ***14:07

    В Баку начался пожар в здании, где располагаются бутики брендовой одежды.

    Как сообщает Report, пожар был зарегистрирован в магазине Dolce & Gabbana, действующем на пересечении проспекта Нефтяников и улицы Юсифа Мамедалиева.

    Затем огонь перекинулся на магазин GUCCI. Продаваемая в магазинах одежда была вынесена на улицу.

    На место происшествия привлечены пожарные. Принимаются меры для предотвращения распространения огня.

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