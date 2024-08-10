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В Баку произошел пожар в здании, эвакуировано 10 человек

В Баку произошел пожар в здании, эвакуировано 10 человек
Происшествия
10 августа 2024 г. 11:25
В Баку произошел пожар в здании, эвакуировано 10 человек

В жилом здании на улице Магсуда Ализаде в Наримановском районе Баку произошел пожар, эвакуированы жители.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций.

В тушении огня участвовали силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

В рамках мер безопасности силами МЧС эвакуированы 10 жителей здания.

Пожар в шахте многоквартирного дома был потушен, удалось предотвратить распространение огня на квартиры.

В результате в шестнадцатиэтажном жилом здании сгорели 51 погонный метр электрических кабелей, 16 пластиковых дверей шахты, 5 защитных выключателей и панель управления лифтом.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yaşayış binasında yanğın olub, 10 nəfər sakin təxliyə olunub

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