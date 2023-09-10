О нас

В Баку произошел пожар в объекте общепита

В Баку произошел пожар в объекте общепита В Бинагдинском районе Баку произошел пожар в объекте общественного питания.
Происшествия
10 сентября 2023 г. 16:19
В Баку произошел пожар в объекте общепита

В Бинагдинском районе Баку произошел пожар в объекте общественного питания.

Как сообщили Report в пресс-службе МЧС, на горячую линию "112" ведомства поступила информация о возгорании на объекте по адресу улица Дж.Хандана Бинагадинского района Баку.

По вызову были задействованы соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия установлено, что пожар произошел на мансарде двухэтажного объекта общественного питания, существует высокий риск распространения огня на другие части объекта и прилегающие помещения.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание было ликвидировано в короткие сроки. Огонь уничтожил фасад и потолочное покрытие на площади 80 км².

Большая часть объекта и прилегающие к нему помещения были защищены от пожара.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоBakıda iaşə obyektində yanğın olub

Другие новости из категории

Военнослужащий Пенитенциарной службы нанес себе огнестрельное ранение
Военнослужащий Пенитенциарной службы нанес себе огнестрельное ранение
10 сентября 2023 г. 14:03
В Сальяне бетономешалка сбила 82-летнюю женщину
В Сальяне бетономешалка сбила 82-летнюю женщину
10 сентября 2023 г. 12:57
Сильный ветер и дождь вызвал осложнения в Хачмазе, ряд сел остался без света
ФотоСильный ветер и дождь вызвал осложнения в Хачмазе, ряд сел остался без света
10 сентября 2023 г. 12:21
Дорожная полиция Баку обратилась к водителям в связи с ухудшением погодных условий
Дорожная полиция Баку обратилась к водителям в связи с ухудшением погодных условий
10 сентября 2023 г. 12:13
В Баку произошел пожар в многоэтажном жилом здании
В Баку произошел пожар в многоэтажном жилом здании
10 сентября 2023 г. 10:52
Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 1,3 тыс. человек
Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 1,3 тыс. человек
9 сентября 2023 г. 23:34
На территории одного из заводов Сумгайыта обнаружено радиоактивное вещество
ФотоНа территории одного из заводов Сумгайыта обнаружено радиоактивное вещество
9 сентября 2023 г. 20:37
В Геранбое наводнение повредило дороги и посевные площади, 37 населенных пунктов остались без света
ФотоВ Геранбое наводнение повредило дороги и посевные площади, 37 населенных пунктов остались без света
9 сентября 2023 г. 16:30
В Баку задержан мужчина, похитивший крупную сумму денег и драгоценности
ФотоВ Баку задержан мужчина, похитивший крупную сумму денег и драгоценности
9 сентября 2023 г. 15:10
В охранной зоне трубопровода Баку-Супса найден сверток с наркотиками
В охранной зоне трубопровода Баку-Супса найден сверток с наркотиками
9 сентября 2023 г. 13:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi