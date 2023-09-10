В Баку произошел пожар в объекте общепита

В Бинагдинском районе Баку произошел пожар в объекте общественного питания.

В Бинагдинском районе Баку произошел пожар в объекте общественного питания.

Как сообщили Report в пресс-службе МЧС, на горячую линию "112" ведомства поступила информация о возгорании на объекте по адресу улица Дж.Хандана Бинагадинского района Баку.

По вызову были задействованы соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия установлено, что пожар произошел на мансарде двухэтажного объекта общественного питания, существует высокий риск распространения огня на другие части объекта и прилегающие помещения.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание было ликвидировано в короткие сроки. Огонь уничтожил фасад и потолочное покрытие на площади 80 км².

Большая часть объекта и прилегающие к нему помещения были защищены от пожара.