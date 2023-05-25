В Баку в результате пожара сгорели несколько объектов

В Баку произошел пожар на нескольких объектах.

В Баку в результате пожара сгорели несколько объектов бизнеса.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На горячую линию МЧС 112 поступила информация о пожаре на улице А.Навои в Бинагадинском районе Баку, куда незамедлительно прибыли силы Государственной службы пожарной охраны.

При оценке оперативной ситуации было установлено, что возгорание началось с деревянных строений с риском распространения огня на другие объекты.

В результате пожара частично сгорели два объекта общепита площадью 70 кв. метров и 100 кв. метров, также 6 кв. метров салона красоты и потолок автомойки общей площадью 20 кв. метров.

Другие объекты были защищены от пожара.