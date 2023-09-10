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В Баку произошел пожар в многоэтажном жилом здании

В Баку произошел пожар в многоэтажном жилом здании В Хатаинском районе Баку произошел пожар в многоэтажном жилом здании.
Происшествия
10 сентября 2023 г. 10:52
В Баку произошел пожар в многоэтажном жилом здании

В Хатаинском районе Баку произошел пожар в многоэтажном жилом здании.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Согласно информации, на службу "112" ведомства поступила информация о возгорании в многоэтажном жилом здании по адресу улица Н.Туси Хатаинского района.

В связи с полученной информацией к месту происшествия немедленно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. При оценке оперативной обстановки на месте было установлено, что пожар произошел на кухне двухкомнатной квартиры, расположенной на седьмом этаже восемнадцатиэтажного жилого дома, и существует высокий риск распространения огня.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, в том числе с использованием спецтехники, возгорание удалось ликвидировать в короткие сроки.

В ходе мероприятий с применением автолестницы была спасена А.Нуруллаева, 2010 года рождения.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоBakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub

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