В Баку произошел пожар в девятиэтажном здании

В Баку произошел пожар в девятиэтажном здании, эвакуированы шесть человек.

В Баку произошел пожар в девятиэтажном здании, эвакуированы шесть человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре, разгоревшемся в девятиэтажном здании на улице Юсифа Эйвазова в поселке Гарачухур Сураханского района. Незамедлительно на территорию были направлены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

Силами пожарных возгорание на лестничной площадке шестого этажа девятиэтажного дома было потушено в короткие сроки. В результате пожара на лестничной площадке сгорели бытовые отходы (3 кв.м.). Во время пожара шестеро жильцов дома были эвакуированы силами МЧС в безопасное место.

Здание и квартиры защищены от огня.