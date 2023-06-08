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В Баку произошел пожар в девятиэтажном здании

В Баку произошел пожар в девятиэтажном здании В Баку произошел пожар в девятиэтажном здании, эвакуированы шесть человек.
Происшествия
8 июня 2023 г. 11:08
В Баку произошел пожар в девятиэтажном здании

В Баку произошел пожар в девятиэтажном здании, эвакуированы шесть человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре, разгоревшемся в девятиэтажном здании на улице Юсифа Эйвазова в поселке Гарачухур Сураханского района. Незамедлительно на территорию были направлены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

Силами пожарных возгорание на лестничной площадке шестого этажа девятиэтажного дома было потушено в короткие сроки. В результате пожара на лестничной площадке сгорели бытовые отходы (3 кв.м.). Во время пожара шестеро жильцов дома были эвакуированы силами МЧС в безопасное место.

Здание и квартиры защищены от огня.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda doqquzmərtəbəli binada yanğın olub, 6 nəfər təxliyə edilib

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