В Баку произошел инцидент со стрельбой, гражданин ранен в ногу

В полицию поступила информация о том, что в поселке Баладжары Бинагадинского района днем 29 августа гражданин Исфандияр Аллахвердиев получил огнестрельное ранение в ногу.

В полицию поступила информация о том, что в поселке Баладжары Бинагадинского района днем 29 августа гражданин Исфандияр Аллахвердиев получил огнестрельное ранение в ногу.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило МВД.

Сотрудниками 6-го отдела Бинагадинского РУП совместно с Гобустанским РУП был задержан родственник Аллахвердиева, некий Аяз Джабиев, по подозрению в совершении этого преступления.

У подозреваемого была обнаружена винтовка марки "Иж" со спиленным стволом, которую он использовал во время инцидента, а также 7 патронов к ней.