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В Баку произошло ДТП со смертельным исходом

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом 17 января около 20:00 в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
18 января 2023 г. 11:16
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом

17 января около 20:00 в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате столкновения автомобиля марки Opel, которым управлял И.Шарифов, и автомобиля марки KİA, за рулем которого находился Ф.Оруджов, на месте происшествия погиб пассажир KİA, житель столицы М.Гараев.

Другие пострадавшие были госпитализированы.

Сабунчинское районное управление полиции проводит расследование по факту аварии.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yol qəzası olub, ölən və yaralananlar var

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