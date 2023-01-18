В Баку произошло ДТП со смертельным исходом

17 января около 20:00 в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

17 января около 20:00 в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате столкновения автомобиля марки Opel, которым управлял И.Шарифов, и автомобиля марки KİA, за рулем которого находился Ф.Оруджов, на месте происшествия погиб пассажир KİA, житель столицы М.Гараев.

Другие пострадавшие были госпитализированы.

Сабунчинское районное управление полиции проводит расследование по факту аварии.