В Баку проходит судебное заседание по уголовному делу обвиняемых в совершении военных преступлений
- 05 сентября, 2025
- 11:31
В Бакинском судебном комплексе проходит судебное заседание по уголовному делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в совершении военных преступлений.
Как сообщает Report, процесс проходит под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.
Напомним, что на предыдущем процессе потерпевшие дали показания.
