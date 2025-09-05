Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    

    В Баку проходит судебное заседание по уголовному делу обвиняемых в совершении военных преступлений

    Происшествия
    • 05 сентября, 2025
    • 11:31
    В Бакинском судебном комплексе проходит судебное заседание по уголовному делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в совершении военных преступлений.

    Как сообщает Report, процесс проходит под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

    Напомним, что на предыдущем процессе потерпевшие дали показания.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Hərbi cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən erməniəsilli şəxslərin məhkəmə iclası keçirilir
    Английская версия Английская версия
    Trial underway in Baku for ethnic Armenian suspects accused of war crimes

    Лента новостей