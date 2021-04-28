В Баку проходит судебное заседание по уголовному делу экс-главы ИВ Шамкира

В Сабаильском районном суде Баку проходит заседание по уголовному делу экс-главы Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаши Мамедова.

В Сабаильском районном суде Баку проходит заседание по уголовному делу экс-главы Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаши Мамедова.

Как сообщает Report, суд рассматривает представление следственного органа об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что А.Мамедов был задержан в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности в здании ИВ района.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, А.Мамедов был освобожден от должности главы Исполнительной власти Шамкирского района.