В Баку проходит судебное заседание по уголовному делу экс-главы ИВ Шамкира

В Сабаильском районном суде Баку проходит заседание по уголовному делу экс-главы Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаши Мамедова.
Как сообщает Report, суд рассматривает представление следственного органа об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, что А.Мамедов был задержан в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности в здании ИВ района.
Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, А.Мамедов был освобожден от должности главы Исполнительной власти Шамкирского района.