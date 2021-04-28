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В Баку проходит судебное заседание по уголовному делу экс-главы ИВ Шамкира

В Баку проходит судебное заседание по уголовному делу экс-главы ИВ Шамкира В Сабаильском районном суде Баку проходит заседание по уголовному делу экс-главы Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаши Мамедова.
Происшествия
28 апреля 2021 г. 17:04
В Баку проходит судебное заседание по уголовному делу экс-главы ИВ Шамкира
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В Сабаильском районном суде Баку проходит заседание по уголовному делу экс-главы Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаши Мамедова.

Как сообщает Report, суд рассматривает представление следственного органа об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что А.Мамедов был задержан в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности в здании ИВ района.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, А.Мамедов был освобожден от должности главы Исполнительной власти Шамкирского района.

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